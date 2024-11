Saldo positivo da usina de Itaipu pode ajudar a baratear a conta de luz

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) está analisando a possibilidade de destinar mais de R$ 1 bilhão do caixa da sina hidrelétrica Itaipu para reduzir as contas de luz e impactar a inflação. A medida pode resultar em uma redução entre R$ 16 e R$ 49 na conta mensal para cerca de 78 milhões de domicílios. O montante é parte do bônus gerado pela comercialização da energia da usina. A recomendação foi feita pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveiram e a decisão será divulgada nesta terça-feira (26).