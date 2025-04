Custo da cesta básica sobe em 14 capitais brasileiras em março

O custo da cesta básica subiu em 14 capitais no mês de março, com destaque para as capitais da região sul do país. Em Porto Alegre, a média é de R$ 791,64, com um aumento de 2,85% em relação a fevereiro. Os principais responsáveis por essa alta são o café, o tomate e o leite integral. São Paulo ainda é a capital com o maior valor médio da cesta básica no país, custando R$ 880,72.



