Santos anuncia a contratação do técnico Juan Pablo Vojvoda

O Santos anunciou nesta sexta-feira (22) a contratação do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Ele assinou contrato com o clube até o fim de 2026 e chega para substituir Cleber Xavier. Aos 50 anos, Vojvoda estava sem clube desde que deixou o Fortaleza, onde permaneceu por quatro temporadas. No time cearense, conquistou títulos e levou a equipe à final da Copa Sul-Americana, em 2023. Ele é o terceiro técnico contratado pelo Santos em 2025. Atualmente, o clube ocupa a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro, após passar boa parte do torneio lutando contra o rebaixamento.



