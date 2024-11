Nesta segunda (11), o Santos venceu o Coritiba e está de volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Wendel marcou o primeiro, e, com um golaço de falta, Otero fechou o placar. Os jogadores comemoraram muito dentro de campo com a torcida que foi ao Paraná. O Peixe lidera a competição e pode ser campeão na próxima rodada.