Santos vence o Fortaleza e sai da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro O jogo contou com transmissão da RECORD, R7 e do Playplus

Boletim JR 24H|Do R7 13/06/2025 - 01h10 (Atualizado em 13/06/2025 - 01h10 ) twitter

