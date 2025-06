São Paulo anuncia saída do técnico argentino Luis Zubeldía

O São Paulo anunciou a saída do técnico argentino Luis Zubeldía, que deixa o cargo após resultados ruins. O treinador argentino deixa o clube após um ano e um mês de trabalho. Foram 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. O último jogo de Zubeldía foi a derrota para o Vasco, por 3 a 1, no Morumbis pelo Campeonato Brasileiro. O treinador tinha contrato até o fim deste ano e, segundo o comunicado do clube, a decisão foi tomada em comum acordo.



