São Paulo começa a pagar restituição de IPVA para quem teve carro roubado

O governo do estado de São Paulo iniciou a restituição do IPVA 2025 para proprietários de mais de 40 mil veículos que registraram boletim de ocorrência por roubo ou furto no ano passado. O reembolso será proporcional ao pagamento do IPVA referente ao período em que o veículo ficou fora da posse. A devolução começa para casos ocorridos no primeiro trimestre, com próximas datas em 22 de abril, 5 de maio e 19 de maio.



