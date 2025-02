A dengue já causou 61 mortes no Brasil em 2025 A maior parte desses óbitos (41) ocorreram no estado de São Paulo. Além disso, SP contabiliza 132 casos prováveis da doença, mais que o dobro do mesmo período do ano anterior. Há vacina disponível para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. É essencial evitar a água parada para combater o mosquito transmissor.