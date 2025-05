São Paulo continua com a cesta básica mais cara do país

A cidade de São Paulo ocupa a primeira posição no ranking da cesta básica mais cara do país pelo segundo mês consecutivo, com um preço médio de R$ 991,80. Nos últimos seis meses, a maior inflação foi registrada em Brasília , com um aumento de 7,42%. Nas oito capitais analisadas, o café é o produto que apresentou a maior alta de preços, superando os 20% no mesmo período.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!