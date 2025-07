São Paulo continua em alerta após tarde mais fria desde 2020

A cidade de São Paulo está em alerta devido às baixas temperaturas. Nesta quarta-feira (2), a capital paulista registrou a tarde mais fria desde 2020, com máxima de 12ºC. Nesta quinta-feira (3), a máxima não deve ultrapassar os 13ºC, com garoa contínua desde a madrugada. A sensação térmica será mais fria devido ao vento forte e à falta de sol. A previsão é de que na sexta-feira as temperaturas subam para cerca de 17 ºC.



