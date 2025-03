São Paulo deve ter mais um dia chuvoso nesta quinta-feira (13)

O temporal que atingiu São Paulo na quarta-feira (12) provocou vários transtornos e ao menos uma morte No centro, uma árvore centenária caiu sobre um carro e provocou a morte do taxista Elton de Oliveira, de 43 anos. Os bombeiros receberam mais de 200 chamados para quedas de árvores. Cerca de 75 mil imóveis estão sem energia na Grande São Paulo A previsão é de mais chuva para esta quinta-feira (13).



