São Paulo pode ter tarde mais fria do ano nesta quarta-feira (2)

A cidade de São Paulo pode ter a tarde mais fraia do ano nesta quarta-feira (2). A previsão é de que a temperatura chegue, no máximo, a 14ºC,o que ficaria abaixo do registrado na terça (15,8ºC). No Sul do Brasil, existe a possibilidade de temperaturas negativas pelo terceiro dia consecutivo em cidades de todos os três estados da região. A onda de frio deve continuar até o fim de semana..



