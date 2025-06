São Paulo publica edital de licitação para as obras da nova sede do governo

Foi publicado o edital de licitação para as obras de construção da nova sede do governo de São Paulo. O centro administrativo deve atrair investimentos, diminuir custos de administração e revitalizar o centro da capital paulista. A obra vai ser executada pela iniciativa privada, por meio de uma parceria público privada. O projeto prevê 7 edifícios e 10 torres. Uma área total de 292 mil metros quadrados, no entorno da praça Princesa Isabel. O custo estimado é de R$ 5,4 bilhões. A empresa vencedora vai arcar com cerca de R$ 1,5 bilhão e vai poder explorar a área por 30 anos. O restante será dinheiro público. 260 imóveis devem ser desapropriados durante o ano que vem. A intenção é que as obras sejam realizadas entre 2027 e 2029.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!