São Paulo recebe cerimônia de uma das maiores premiações da gastronomia

São Paulo recebeu a cerimônia do guia Michelin nesta segunda-feira (12). O evento é uma das maiores premiações da gastronomia. Com 150 mil bares e restaurantes que abrigam receitas de todas as partes do mundo, São Paulo foi o palco escolhido para o lançamento do guia reconhecido mundialmente, em uma versão que reúne os melhores estabelecimentos da alta gastronomia. Os escolhidos foram avaliados por especialistas anônimos a partir de critérios como qualidade dos ingredientes e domínio das técnicas, que seguem um padrão internacional.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!