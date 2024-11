São Paulo tenta se recuperar de temporal com previsão de mais chuva nos próximos dias

São Paulo e região metropolitana ainda tentam se recuperar do temporal da última sexta-feira (11), com 90.830 imóveis sem luz. Mas, a previsão é de mais chuva a partir desta quarta-feira (16) até domingo (20). O prefeito Ricardo Nunes anunciou medidas preventivas para tentar reduzir os impactos dessa nova chuva. Sete pessoas morreram no estado durante as chuvas que deixaram quase 1 milhão e meio de moradores sem luz. Em nota, a Enel informou que trabalha desde os primeiros momentos da última tempestade para restabelecer a energia nos imóveis afetados.