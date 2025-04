SC: carreta pega fogo e causa congestionamento de mais de dez quilômetros de extensão na BR-101

Uma carreta pegou fogo na BR-101, em Santa Catarina. O acidente causou um congestionamento de mais de dez quilômetros de extensão. O caminhão seguia na rodovia no sentido Curitiba (PR) e foi tomado pelas chamas na altura da cidade de Garuva (SC). O fogo começou por volta das 04h e tomou todo o veículo, que transportava uma carga inflamável. O motorista conseguiu deixar o caminhão sem ferimentos. O Corpo de Bombeiros atuou no rescaldo das chamas e a via já foi liberada.



