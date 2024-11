SC: Van que transportava banda sofre acidente e cai em ribanceira de 10 metros de altura

A van que transportava os integrantes da banda ‘Nave Som’ sofreu um acidente depois que dois carros fizeram uma ultrapassagem indevida em Santa Catarina. Ela tentou desviar, mas acabou batendo de frente com um dos veículos. Com a força do impacto, a van caiu em uma ribanceira de 10 metros de altura. Sete pessoas ficaram feridas, entre elas, a vocalista da banda e o motorista do outro carro. Em nota, a banda disse que todos já estão em casa e passam bem.