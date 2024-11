Secretaria de Educação de SP começa a avaliar fluência leitora de estudantes

Cerca de 100 mil alunos do segundo ano do ensino fundamental em São Paulo serão avaliados nas provas de fluência leitora. A avaliação verifica a capacidade dos estudantes entre 8 e 9 anos de ler palavras e textos com fluidez. Esta ação integra o programa de educação do governo paulista que visa tornar 90% das crianças leitoras até 2026 no estado.