Secretarias de Turismo de SP e da Cidade do México firmam parceria e ampliam laços culturais

O documento foi assinado pelo secretário de Turismo de São Paulo, Rui Alves

A Secretaria de Turismo de São Paulo firmou uma parceria com a Secretaria de Turismo da Cidade do México para fortalecer a cooperação entre as duas metrópoles. O documento foi assinado nesta quarta-feira (20), no México, pelo secretário de Turismo de São Paulo, Rui Alves. O acordo também busca ampliar os laços culturais e econômicos. Além de incentivar ações conjuntas de promoção turística.

