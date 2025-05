Secretário de Segurança Pública de SP, Guilherme Derrite deixa o PL e se filia ao Progressistas

O secretário estadual de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, se filiou ao Progressistas. O evento contou com a presença do presidente nacional do partido, Ciro Nogueira, e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Derrite, que é deputado federal licenciado, deixa o Partido Liberal para voltar ao PP.



