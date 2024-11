Segunda vítima de bombom envenenado é enterrada nesta terça (15) no RJ

Foi enterrado nesta terça (15) o corpo de Benjamin Ribeiro, de 7 anos, no Rio de Janeiro. O menino é a segunda vítima de um bombom envenenado oferecido por uma mulher desconhecida. Ele morreu no início do mês, após 10 dias internado em estado grave. O amigo dele, Ythallo Raphael Tobias Rosa, de 6 anos, morreu pouco depois de comer o doce. O laudo do IML comprovou o envenenamento por chumbinho, um veneno de rato. A Polícia Civil procura por pistas que possam identificar a suspeita do crime.