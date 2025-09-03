Segundo dia de julgamento de trama golpista tem defesas de Bolsonaro e outros três réus
Um ponto central é a tentativa de invalidar a delação premiada feita por Mauro Cid
O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus por tentativa de golpe de estado prossegue nesta quarta-feira (3_ em Brasília. A sessão está programada para começar às 9h ã e contará com a apresentação dos advogados dos principais envolvidos na ação: o ex-presidente Jair Bolsonaro e os ex-ministros Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Neto.
Nesta fase do processo, as defesas buscam apresentar argumentos que possam inocentar seus clientes das acusações. Um ponto central é a tentativa de invalidar a delação premiada feita por Mauro Cid. Os advogados negam qualquer coação sobre o militar para firmar acordo com a Polícia Federal.
Durante as sessões anteriores, o ministro Alexandre de Moraes destacou que não se pode considerar impunidade como uma opção viável para pacificar o país. Em contraponto aos argumentos das defesas — que alegam ausência de um plano concreto para um golpe — o procurador-geral da República, Paulo Bonet, afirmou que não era necessária a assinatura formal do então presidente Jair Bolsonaro para caracterizar tal crime.
Com esta sessão encerrando as manifestações das defesas nesta terça-feira, os votos dos ministros responsáveis pela decisão final estão previstos para serem iniciados na próxima semana. O desfecho deste julgamento deve ocorrer até 12 de setembro.
