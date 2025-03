O segundo Encontro Nacional do Mulheres Republicanas acontece até este sábado (22) em Brasília. Com o tema “Republicanas no poder; liderando o presente, construindo o futuro”, o evento é voltado para mulheres que foram eleitas nas eleições municipais de 2024 em todo o país, buscando fortalecimento e capacitação, com o compartilhamento de conhecimentos para gestão pública. A abertura do encontro nesta sexta (21) teve a participação da Secretária Nacional do Mulheres Republicanas, a senadora Damares Alves, do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e do presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira.



