Segundo grupo de autoridades brasileiras deixa Israel em meio ao conflito com o Irã

O segundo grupo de autoridades brasileiras que estava em Israel conseguiu deixar o país em meio ao conflito com o Irã, iniciado na última sexta-feira (13). O grupo formado por 27 autoridades está na Jordânia. Segundo o Itamaraty, a volta ao Brasil será nos próximos dias em voos comerciais pagos por Israel. O governo israelense também pagou o transporte terrestre até a Jordânia, já que o grupo estava no país a convite de Israel. Nesta quarta-feira (18), os primeiros políticos brasileiros que estavam no país do Oriente Médio desembarcaram no Brasil.



