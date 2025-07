Segundo suspeito de ataques a ônibus em São Paulo se entrega à polícia

Um dia após a prisão do funcionário público Edson Aparecido Campolongo, de 68 anos, por envolvimento em ataques a ônibus em São Paulo, o irmão dele, Sérgio Campolongo, também suspeito de participação nos crimes, se entregou à polícia. Sérgio chegou à delegacia acompanhado por advogados e prestou depoimento. Ele teria participado de pelo menos dois ataques ao lado do irmão. Segundo a polícia, Edson é investigado por envolvimento em pelo menos 17 ações criminosas, incluindo uma que deixou uma criança ferida. Os investigadores agora apuram se há outros envolvidos na série de ataques. De acordo com a SPTrans, mais de 500 ônibus já foram alvos de vandalismo na capital paulista.



