Segurança de empresário executado no aeroporto de Guarulhos (SP) presta depoimento à polícia

O policial militar que fazia escolta do empresário Vinicius Gritzbach no voo de Maceió (AL) a São Paulo, antes dele ser executado no aeroporto de Guarulhos, prestou depoimento nesta segunda (11). O soldado Samuel Tillvitz da Luz entrou e saiu da delegacia sem ser visto pela imprensa. Já o advogado de defesa dele confirmou que ele fazia a segurança de Gritzbach e negou qualquer envolvimento do cliente com o crime.