Seis ministros do STF votam a favor da manutenção da prisão do ex-presidente Fernando Collor

O julgamento da prisão de Fernando Collor foi retomado pelo STF no plenário virtual e vai até as 23h59 desta segunda-feira (28). Seis ministros já se manifestaram a favor da manutenção da prisão. No fim de semana, a defesa de Collor pediu, pela segunda vez, que seja concedida prisão domiciliar. Os advogados alegam que o ex-presidente sofre com doença de Parkinson, apneia do sono grave e transtorno bipolar. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, deu um prazo de 48 horas para a defesa de Collor apresentar documentos que comprovem a situação de saúde dele. Fernando Collor de Mello foi condenado a oito anos e dez meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.



