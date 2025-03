Seis pessoas morrem em operação policial na cidade de Terra Nova, interior da Bahia

Seis pessoas morreram durante uma operação policial na cidade de Terra Nova (BA), que fica a 80 km de Salvador. A polícia recebeu denúncias anônimas de que traficantes estariam expulsando moradores das casas. Quando os agentes chegaram ao local, os suspeitos fugiram para uma área de mata e atiraram contra os policiais, que revidaram. As ruas ficaram vazias. Com os suspeitos, foi apreendida uma grande quantidade de armas, como pistolas, revólveres e uma espingarda, além de muita munição e drogas. A cidade de Terra Nova tem apenas 11 mil habitantes.



