Seis pessoas morrem em queda de helicóptero no rio Hudson, em Nova York, nos EUA

Um helicóptero caiu no rio Hudson, em Nova York, nos Estados Unidos. De acordo com as primeiras informações, seis pessoas morreram. Segundo as autoridades, pelo menos quatro pessoas estavam a bordo, incluindo uma criança. Três ocupantes foram retirados da água, mas seu estado de saúde não foi divulgado. Uma pessoa permanece desaparecida. A guarda costeira interrompeu o tráfego de barcos na área do acidente. As autoridades investigam as circunstâncias da queda e o destino da aeronave.



