Seleção brasileira vence Paraguai e se classifica para a Copa do Mundo de 2026

A seleção brasileira venceu o Paraguai por 1 a 0 na Neo Química Arena em São Paulo e se classificou para a Copa do Mundo de 2026 com duas rodadas de antecedência. O gol foi marcado pelo atacante Vini Jr., garantindo a primeira vitória do técnico Carlo Ancelotti no comando da seleção. O próximo jogo do Brasil nas eliminatórias será em setembro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!