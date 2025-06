Selic sobe para 15% ao ano e atinge maior patamar em quase 20 anos

A taxa básica de juros, a Selic, subiu para 15% ao ano, o maior patamar em quase 20 anos. O comitê de política monetária, do Banco Central, elevou a Selic pela sétima vez consecutiva e a taxa básica de juros que estava em 14,75% passou para 15% ao ano. O comunicado do Banco Central afirma que os riscos para a inflação seguem elevados, por isso o momento exige uma política monetária com juros altos por período prolongado. Desde setembro do ano passado, o Copom tem aumentado a Selic. com a decisão desta quarta-feira (18), a taxa básica de juros chega ao maior patamar desde 2006. O Copom sinalizou que a intenção é interromper o ciclo de aumentos em breve e que vai analisar os efeitos da decisão.



