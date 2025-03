Senado aprova pena maior para violência psicológica contra mulher usando inteligência artificial

O Senado aprovou um projeto de lei que aumenta a punição para o crime de violência psicológica contra a mulher quando praticado com uso de inteligência artificial ou outros recursos tecnológicos que alterem imagem ou voz da vítima. Esse tipo de crime tem se tornado comum. Com o agravante, a pena pode chegar a dois anos de prisão e o valor da multa aumenta. O projeto segue agora para a sanção do presidente Lula.



