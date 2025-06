Senado aprova projeto de lei que proíbe redução de pena por idade para crimes de violência sexual

O plenário do Senado aprovou um projeto de lei que proíbe a redução de pena por idade para crimes de violência sexual contra mulheres. O texto impede que menores de 21 anos ou pessoas com mais de 70 anos tenham a pena reduzida, e proíbe a diminuição do prazo de prescrição para esse tipo de crime. O projeto segue agora para sanção presidencial.



