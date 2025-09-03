Senado aprova projeto que reduz período de inelegibilidade pela Lei da Ficha Limpa

O Senado aprovou, nesta terça-feira (2), o projeto que reduz o período de inelegibilidade pela Lei da Ficha Limpa. Foram 50 votos favoráveis contra 24. O projeto altera a Lei da Ficha Limpa e unifica em oito anos o prazo que impede candidaturas eleitorais, a partir de condenação por órgão colegiado.









A nova regra substitui a contagem anterior, que começava após o cumprimento da pena ou do fim do mandato. A medida também estabelece um limite máximo de 12 anos para casos de múltiplas condenações. O texto segue agora para sanção presidencial.

