Senado decide nesta quarta (25) se aumenta número de deputados federais

O Senado deve votar nesta quarta-feira (25) a proposta que aumenta o número de deputados federais de 513 para 531. Segundo projeções da Câmara dos Deputados, o impacto anual no orçamento público será de aproximadamente R$65 milhões. A mudança atende a uma decisão do Supremo Tribunal Federal devido ao aumento populacional demonstrado pelo censo de 2022. O prazo dado pelo STF para a adequação termina no final do mês.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!