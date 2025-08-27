Logo R7.com
Senado deve votar projeto de combate à adultização de menores na internet

Projeto obriga Big Techs a remover conteúdos abusivos para crianças e adolescentes

Boletim JR 24H|Do R7

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou a votação do projeto de lei que combate a adultização de menores na internet. A proposta aprovada pela Câmara estabelece que as Big Techs removam conteúdos considerados abusivos direcionados a crianças e adolescentes. Em caso de descumprimento, as plataformas poderão ser multadas em até R$ 50 milhões e ter suas atividades suspensas.

