Senado deve votar projeto de lei sobre Inteligência Artificial esta semana

O Senado pode votar ainda nesta semana o projeto de lei que regulamenta o uso da Inteligência Artificial. O projeto ainda precisa ser aprovado pela comissão temporária que analisa o tema na casa, o que deve ocorrer nesta terça (3). O texto do relator, senador Eduardo Gomes, do PL, propõe normas nacionais para o desenvolvimento e uso da Inteligência Artificial, conciliando inovação com a proteção de direitos fundamentais.