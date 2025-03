Senado vota pena maior para violência contra mulher

O Senado prevê votar nesta quarta-feira (19) propostas que buscam aumentar as penas por crimes de violência contra mulheres e idosos. Uma das alternativas prevê o aumento da punição em até dois anos para crimes de violência psicológica contra mulheres, especialmente em casos como o do caso Vitória, quando realizados com o uso de inteligência artificial ou recursos que alterem a imagem ou voz da vítima.



