SERIPA investiga causas da queda de avião monomotor no litoral paulista

Os Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA) investigam as causas da queda do avião monomotor, em Itanhaém, litoral de São Paulo. Uma pessoa morreu e outra está internada. Um vídeo, gravado por um morador, mostra a aeronave sem controle. Ela girou em parafuso até cair em uma área de mata. O avião decolou do aeroclube de Itanhaém para um voo de instrução. Matheus Henrique Gomes, de 25 anos, era o instrutor e morreu no local. A outra vítima sobreviveu e foi encaminhada para um hospital da região. Investigadores estiveram no local para coletar dados e analisar os destroços para esclarecer as causas da queda.



