Sessão solene na Câmara homenageia os 48 anos da fundação da Igreja Universal

Uma sessão solene na Câmara dos Deputados homenageou os 48 anos da fundação da Igreja Universal. A sessão solene promovida por deputados do Republicanos reuniu parlamentares e lideranças religiosas. Na homenagem foram relembrados momentos marcantes de expansão da Universal, o alcance internacional e os projetos sociais da instituição. Ao longo de 48 anos, a IURD se tornou uma das maiores organizações religiosas do Brasil e do mundo, com mais de nove milhões de fiéis em 129 países.



