Sete suspeitos são presos em operação contra quadrilha que desviou salários de jogadores

Um grupo criminoso usou nomes de jogadores de futebol para aplicar um golpe milionário. Sete suspeitos foram presos nesta terça (24). Entre as vítimas estão atletas conhecidos da Série A do Brasileirão, que chegaram a ter parte do salário desviada. Uma das vítimas é o atacante do Cruzeiro Gabriel Barbosa. A operação acontece em Rondônia, em Mato Grosso, no Paraná e no Amazonas. De acordo com as investigações, o grupo movimentou em contas de terceiros mais de R$ 1 milhão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!