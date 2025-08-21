Silas Malafaia é abordado pela PF em aeroporto e conduzido para prestar depoimento

O pastor Silas Malafaia foi abordado pela PF ao desembarcar no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio, vindo de Lisboa, e foi conduzido para prestar depoimento no próprio aeroporto. Na saída, criticou o vazamento dos áudios e declarou que só vai se calar se for preso.



