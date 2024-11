Sindicato da Micro e Pequena Indústria promove evento para estimular empreendedores

O Sindicato da Micro e Pequena Indústria promoveu um evento para estimular empreendedores. O vice-presidente Geraldo Alckmin participou do encontro e destacou a importância da criação da plataforma EducaSIMPI, que vai capacitar os novos empresários por meio de cursos com a ajuda da inteligência artificial. A expectativa do sindicato é apoiar a formalização de 20 milhões de pequenos negócios informais até 2025.