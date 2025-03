Sistema Anchieta-Imigrantes tem tráfego carregado no sentido da capital neste fim de feriado

A rodovia dos Imigrantes registrou lentidão no sentido capital, entre os quilômetros 57 e 50, na tarde desta terça-feira (4). A expectativa para a noite do mesmo dia e a manhã de quarta-feira (5) é de um trânsito ainda mais carregado. A subida da serra é feita por todas as pistas da rodovia dos Imigrantes e por duas faixas da Anchieta, no chamado esquema 2x8. Mais de 870 mil veículos devem passar pelo sistema até o final deste feriado. No total, mais de 4 milhões de veículos vão usar as rodovias que cortam o estado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!