Sistema de reconhecimento facial ajuda a prender 12 pessoas durante o Carnaval do RJ

No Rio de Janeiro, o número de prisões com auxílio do sistema de reconhecimento facial chegou a 500. A marca foi atingida nesta terça (4). Nos bloquinhos de Carnaval, as câmeras de reconhecimento facial têm sido muito usadas pela Polícia Militar. Só neste feriado, elas ajudaram em 12 prisões na cidade do Rio.



