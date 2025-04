Sistema de saúde de Mianmar está sobrecarregado após terremoto, alerta OMS

Segundo a OMS, o sistema de saúde de Mianmar está sobrecarregado por causa do forte terremoto que atingiu o país na semana passada. A Organização Mundial da Saúde diz que pelo menos três hospitais foram destruídos e outros 22 foram danificados pelos tremores. O número de mortos já passa dos 2 mil e pelo menos 3.900 pessoas ficaram feridas. Além do colapso do sistema de saúde, as estradas destruídas também dificultam o acesso de equipes médicas e atrapalham na contagem das vítimas.



