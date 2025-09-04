Sobe para 17 o número de mortos em acidente com bonde em Portugal

Subiu para 17 o número de mortos no acidente com o Elevador da Glória, uma das principais atrações turísticas de Portugal. Testemunhas disseram que o bondinho estava em alta velocidade quando descarrilou e atingiu um prédio em Lisboa na quarta-feira (3). 23 pessoas ficaram feridas, entre elas, um brasileiro que foi atendido em um hospital e já recebeu alta.

As autoridades investigam o acidente com o equipamento turístico, que está em operação desde 1885. Por precaução, outros três elevadores da capital portuguesa foram interditados.



