Sobe para quatro o número de mortos após enchentes no Rio Grande do Sul

O número de mortes no Rio Grande do Sul devido às chuvas subiu para quatro. O corpo de um homem foi encontrado em um carro submerso no Rio Dourado, em Aratiba. Uma pessoa continua desaparecida e cerca de 7.000 estão fora de casa. Até o momento, 127 municípios foram afetados pelas condições climáticas adversas.



