Soja: primeira safra no Brasil foi cultivada há 100 anos

O Brasil se destaca como o maior produtor e exportador de soja globalmente. A primeira safra foi colhida há 100 anos em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Atualmente, quase 50 milhões de hectares são dedicados à plantação da cultura. Os principais estados produtores são Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Paraná. A produção estimada para a safra 2024-2025 deve ultrapassar 106 milhões de toneladas, de acordo com a CONAB.