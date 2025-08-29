SP: Congresso Estadual de Municípios reconhece prefeituras com os melhores resultados de gestão

O Congresso Estadual de Municípios terminou nesta quinta-feira (29) reconhecendo as prefeituras que apresentaram os melhores resultados de gestão. Durante três dias, mais de 11 mil pessoas passaram pelo evento. Autoridades do executivo, legislativo e judiciário puderam debater, propor mudanças e soluções para o dia a dia das cidades e da população.

No Congresso Estadual de Municípios, 15 prefeituras de São Paulo foram consagradas com o prêmio Governador Franco Montoro, um troféu que reconhece os melhores resultados fiscais, de gestão e sociais. O vice-governador Felício Ramuth e o prefeito de São Paulo Ricardo Nunes participaram do encerramento. Ramuth disse que é preciso dar condições financeiras aos municípios e destacou a necessidade da união de diferentes frentes para desenvolver projetos de qualidade. O encontro terminou com a leitura de um documento com as pautas de maior relevância para os municípios. O próximo Congresso Estadual de Municípios volta à capital paulista em março de 2026.